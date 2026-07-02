Sucesos.- Detenidas cuatro personas acusadas de estafar a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

Archivo - Cambio de hora en un teléfono móvil, a 18 de marzo de 2026, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, en colaboración con el Equipo@Coruña de la Guardia Civil de A Coruña, ha detenido a cuatro personas acusadas de estafar a clientes haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica.

Según ha trasladado la Policía en una nota de prensa, la investigación permitió descubrir un entramado delictivo que empleaba la técnica denominada 'Slamming', que consiste en la contratación fraudulenta de terminales de telefonía móvil.

Para ello, los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica, ofreciéndoles supuestas mejoras en su contrato o la entrega de teléfonos móviles de alta gama.

Una vez formalizada la contratación fraudulenta, un supuesto mensajero acudía al domicilio de la víctima alegando un error en la entrega y recogía el terminal, que posteriormente era remitido fuera del territorio nacional. Como consecuencia, las víctimas perdían el teléfono y además contraían una deuda con la compañía telefónica.

La operación culminó con la práctica de tres registros domiciliarios y la detención de cuatro personas, así como el esclarecimiento de 56 hechos delictivos cometidos en la provincia de A Coruña.