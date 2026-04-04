Recuperan el cuerpo de un hombre del río Tambre, en la provincia de A Coruña

Muere un hombre en Portonovo tras caer su coche al mar - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo de un hombre que fue hallado este sábado, 4 de abril, en el río Tambre, en la provincia de A Coruña.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil, en el final de la tarde del viernes un particular les comunicó la presencia de un vehículo en las proximidades del río Tambre, en Ons-Brión, por lo que se inició un dispositivo de búsqueda.

Esta mañana se localizó el cuerpo de un hombre en el río y efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) procedieron a recuperar el cadáver, a las 13.15 horas.

Finalmente, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Santiago para realizar la autopsia.