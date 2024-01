Sumar Galicia propone un "giro de 180 grados" con una "Consellería de Vivenda" que impulse un banco de pisos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha propuesto un "giro de 180 grados" a los 14 años de "desastre y parálisis de las políticas" de la vivienda "del señor Rueda y del señor Feijóo". Así, ha comprometido crear una consellería específica, que gestione un banco de pisos para poner a disposición de las personas que demandan una vivienda y también límites en el precio.

En declaraciones a los medios, acompañada por Juan Díaz Villoslada; Marta Lois ha manifestado la relevancia de incidir en las políticas de vivienda. "En estos 14 años prácticamente no se construyó vivienda pública, prácticamente no se atendió a toda la demanda de personas solicitantes de una vivienda de titularidad autonómica, una vivienda de titularidad pública. No resisto, en estos momentos contabilizan más de 18.000 personas, hombres y mujeres gallegos en la búsqueda de una vivienda de protección", ha manifestado.

"Eso es un indicador muy importante de la magnitud de un problema como es el derecho a vivienda en nuestro país", ha enfatizado Marta Lois, quien ha avanzado que, si llegan al gobierno, "crearán una Consellería de Vivenda, para "poner en el centro de las políticas efectivas" esta cuestión.

Una consellería que, dijo, "se coordine con el resto de áreas y, singularmente, con los servicios sociales" en el ámbito autonómico.

Además, ante la escasez de viviendas, Sumar Galicia propondrá un "banco" de pisos en que la administración remodele o rehabilite los pisos para ser cedidos a precios tasados con carácter social a las miles de familias que no tienen un hogar.

Finalmente, también en cuanto a las viviendas de uso turístico, que tienen "un impacto negativo" en la subida del precio de alquiler, Sumar Galicia propone "un límite a la subida del alquiler".