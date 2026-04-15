Sumar Galicia propone a Podemos, Anova, Equo y EU una reunión para estudiar acuerdos de cara a las municipales

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, comparece durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Peregrino, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha enviado cartas a los líderes de Podemos, Anova, Equo Verde y Esquerda Unida para proponerles una reunión en la que estudiar posibles acuerdos entre las formaciones a la izquierda del PSOE de cara a las municipales del próximo año.

Dirigidas a Martiño Noriega (Anova), Isabel Faraldo (Podemos), Lino Costas (EU) y Néstor Vázquez (Verdes Equo), las misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, pretenden trasladarles a estas formaciones la voluntad de Sumar de "abrir cuanto antes un espacio de diálogo político" para explorar posibles acuerdos para los comicios locales.

Y es que, en vistas de la Conferencia Política Nacional que Sumar Galicia celebrará el 23 de mayo, la organización que lidera Paulo Carlos López explica que la propuesta que llevarán a ese foro pasa por "reforzar aquellos espacios municipalistas, progresistas y de izquierdas ya existentes, así como por impulsar candidaturas amplias y coaliciones en aquellos lugares donde aún no existen, especialmente en las ciudades".

El objetivo, sostiene, "blindar gobiernos de progreso" o "propiciar un cambio político" en los lugares donde actualmente gobierna el Partido Popular.

PUNTOS DE "INTERÉS COMPARTIDO"

En este marco, Sumar Galicia considera que una eventual reunión podría centrarse en seis puntos "de interés compartido". En primer lugar, reconociéndose como "fuerzas políticas distintas, pero llamadas a entenderse", apunta a que es necesario "asumir la necesidad de cooperar para evitar la fragmentación del espacio de la izquierda".

También cree conveniente valorar la posibilidad de establecer unos puntos programáticos "mínimos" que pudiesen servir de base para un 'Programa municipal de la izquierda gallega transformadora' que incluya "mecanismos plurales, justos y proporcionales a la hora de confeccionar candidaturas, allí donde proceda".

Del mismo modo, en el caso de las ciudades, Sumar Galicia ve oportuno ratificar el apoyo a las candidaturas ya existentes en Ferrol (Ferrol en Común), y en Santiago (Compostela Aberta). Además, propone explorar posibilidades de impulsar candidaturas mediante fórmulas de coalición en ciudades como Vigo, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Otro de los puntos que cree necesario valorar es "un apoyo conjunto, efectivo y leal a las candidaturas progresistas" que ya cuentan con representación institucional, mencionando municipios como Noia, A Pobra do Caramiñal, Outes, Mondariz, Cambados, Monforte de Lemos, Ponteareas o A Estrada.

Por todo ello, concluye la carta enviada individualmente a cada formación por Paulo Carlos López, Sumar Galicia queda a su disposición para concretar "el formato, la fecha y el lugar" que consideren más adecuado.