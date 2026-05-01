Sumar Galicia reivindica el Gobierno de "coalición" como la garantía para defender derechos de trabajadores

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, participa en la movilización de UGT y CCOO con motivo del 1 de Mayo - SUMAR GALICIA

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha reivindicado el Gobierno de "coalición" como la garantía para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, durante su presencia en la movilización central convocada por UGT y CCOO en A Coruña con motivo del 1 de Mayo.

Así, ha considerado necesario que la misma se repita con las elecciones generales del próximo año. Y es que Paulo Carlos López se ha mostrado crítico con un PP "que vota en contra de 150.000 trabajadores al no convalidar el decreto ley que permitiría prorrogar dos años los alquileres".

"La vivienda es la principal aspiradora de dinero de la clase trabajadora", ha sentenciado para reprochar la actitud también del PPdeG y del presidente autonómico, Alfonso Rueda.

"Tiene mucha responsabilidad porque suyas son las competencias y lo único que hace es poner obstáculos", ha dicho para reclamar políticas públicas que permitan "solucionar" el acceso a la vivienda. Junto a ello, ha demandado mejores condiciones laborales "y más salario".