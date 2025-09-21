Suspendido el tráfico marítimo en el Puerto de Vigo durante dos horas esta tarde por una gran regata

VIGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo suspenderá el tráfico marítimo entre las 16.30 y 18.30 horas de este domingo debido al dispositivo de seguridad y el gran número de embarcaciones esperadas por la salida de la regata La Solitaire du Figaro Paprec, además de los 34 veleros participantes.

La suspensión se aplicará únicamente durante dos horas para garantizar la seguridad de los participantes y de la organización de la regata. A través de un comunicado, el Puerto recomienda a todos los usuarios del puerto tomar las medidas oportunas para ajustar sus operaciones fuera de este horario.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria abrirá el Muelle de Transatlánticos a la ciudad durante la celebración de la regata para que vigueses y visitantes puedan seguir de cerca la salida. "Se trata de una oportunidad única para despedir a los regatistas y disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel desde un lugar privilegiado", explica.

La salida de los 34 regatistas participantes en la 56ª edición de la La Solitaire du Figaro Paprec está prevista a las 17.00 horas y será retransmitida en directo por la Televisión de Galicia (TVG). Eso significa que los primeros barcos largarán amarras de la dársena de Portocultura a partir de las 14.00.

Tras abandonar los pantanales de la dársena, tendrán por delante un recorrido de 612 millas (1.133 km) de navegación entre Vigo y Saint-Vaast-La-Hougue, en Normandía, donde tendrá lugar la gran llegada de esta 56ª edición.