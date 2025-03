Tenso debate con ecos del 8M: Rueda vuelve a llamar "cobarde" a Pontón, que le acusa de decirle "machistadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sesión de control en el Parlamento gallego, con ecos del 8M, se ha convertido en un nuevo debate tenso entre la líder del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recién llegado de su viaje institucional a Argentina y Uruguay. Y es que sí la nacionalista acusó al mandatario de decirle "machistadas", el también líder del PPdeG le ha vuelto a tildar de "cobarde" por "no condenar" el cartel de la CIG que caricaturiza a la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Pontón ha arrancado su pregunta rememorando las manifestaciones del pasado 8M antes de incidir en que, mientras las mujeres "llenaban las calles" en Galicia "para condenar y luchar contra el machismo y el neofascismo", el presidente gallego se hallaba en Argentina "abrazando el Gobierno de Milei, el señor de la motosierra, que también recorta los derechos de las mujeres". "Es toda una declaración de principios", ha advertido.

A continuación, ha acusado al presidente de "precarizar las condiciones de trabajo de miles de mujeres en servicios públicos feminizados" y, tras exigir que cese esta situación, ha lanzado una advertencia: "Nunca más me vuelva a decir de qué puedo hablar o no en este Parlamento".

Pontón se refería a lo sucedido en la pasada sesión de control, cuando tras pedirle Rueda que condenase el cartel de la CIG que caricaturiza a Fabiola García --con un dibujo de una mujer con un bolso de marca, varias bolsas y quejándose de que la "matan" las rebajas-- sin que ella se pronunciase al respecto, Rueda la tildó de "cobarde" y le instó a no volver a hablarle "en a vida" de machismo.

"Decirle a una mujer de qué puede o no puede hablar es una machistada impropia", ha proclamado la nacionalista, antes de que el presidente, quien por error se dirigió a ella como "señora Besteiro" inicialmente, tomase la palabra y contraatacase.

"Lo que le dije es que usted no se atrevía a condenar la falta de respeto a una mujer. Y se lo vuelvo a decir, ahora ya me trae el machismo a la primera intervención, pero se lo vuelvo a decir: es usted una cobarde", ha incidido Rueda, antes de esgrimir que se reunió con miembros del Gobierno de Milei, pero también con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

"Que les apoyó a ustedes en las elecciones, pero eso ya no les conviene decirlo", ha remarcado, antes de afear "doble rasero" a los nacionalistas. "Fui como presidente de Galicia, pero, hablando de abrazos, con quien nunca me verá abrazado ni a mí ni a nadie de mi Gobierno es con Bildu. Con esos no nos vamos a abrazar nunca, por muchas 'caritas' que usted ponga, como hace ahora", ha apostillado.

"TODAS LAS MUJERES MERECEN SER DEFENDIDAS"

A renglón seguido, ha reivindicado que las medidas que adoptará la Xunta para avanzar en igualdad pasan por "unidad, coherencia y valentía", lo que, a su juicio, constituye, la perspectiva contraria a la del Bloque. En base a ellas, ha aprovechado para reiterar las críticas a Pontón por "dividir entre feministas buenas que son las de izquierdas y nacionalistas, y feministas malas, que son las demás".

El ejemplo al que acudió Rueda fue el del cartel de la CIG, pero también ha aprovechado para echar en cara que la diseñadora de la campaña del 8M del BNG, Lúa Mosquetera, afirmó que "daría de hostias en el carné de identidad" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, Rueda ha demandado "coherencia" a la dirigente del BNG y ha proclamado que "todas las mujeres merecen ser defendidas".

"ESAS PALABRAS NO SON DEL BNG"

"Su respuesta deja claro que en materia de igualdad no tiene nada absolutamente que ofrecer a las mujeres", ha respondido Pontón, quien ha rechazado las "lecciones de feminismo" del presidente gallego, al tiempo que confesaba que le había "gustado" su apelación a que "todas las mujeres ser defendidas".

Al respecto, le ha recordado cuando su antecesor y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo a ella en sede parlamentaria que estaba "muy necesitada" --mientras los populares esgrimían desde sus filas que esas palabras fueron "retiradas"--, Pontón ha criticado que Rueda entonces estaba a su lado y se limitó a "reírle la machistada". "Han pasado siete años y no lo condenó nadie del PP", ha aseverado.

A renglón seguido, ha recordado otras apelaciones de Feijóo con tintes "machistas" o a su referencia a la "violencia intrafamiliar" y ha defendido que su postura sobre el cartel de la CIG estuvo "muy clara desde el primer momento".

"No sé si está con jet lag, pero desde luego le molesta mucho escuchar: a las mujeres en política, al igual que los hombres, hay que criticarnos por nuestras actuaciones políticas y no por cualquier otra cosa. A mí nunca me va a ver criticando a una mujer por cómo viste, ni por lo que hace en su vida privada. Pero esto a usted le da igual porque esto no va de igualdad, va de campañitas contra el BNG", ha avisado.

Al tiempo, sobre las palabras de la diseñadora de la campaña del BNG del 8M que leyó Rueda, ha proclamado que "no son del BNG" y que "no" las comparte "en absoluto". "Si le interesa conocer cuál es mi opinión sobre la señora Ayuso, le diré que creo que debería estar sentada en un jugado por las 7.000 personas que fallecieron en las residencias en la pandemia", ha aseverado.

La intervención de Pontón no ha bastado para el jefe del Ejecutivo gallego, que en su réplica ha insistido en llamarla "cobarde" y en esgrimir que para la dirigente nacionalista "no todas las mujeres merecen la misma defensa". "Lo del machismo, de tanto usarlo, ya lo ha devaluado", ha zanjado.