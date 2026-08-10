Los termómetros alcanzan los 37 grados en Ourense

OURENSE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor que ha afectado este lunes a Galicia ha llegado hasta los 37 grados en la ciudad de Ourense, que ha marcado la temperatura máxima de la comunidad.

Además, en Ourense también se ha marcado la segunda mayor temperatura de la jornada, 35,7 grados, y en Leiro los termómetros han llegado a los 35,4, los mismos que se han alcanzado en Arnoia.

Este lunes estaba activada la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense. Para el martes, la Xunta ha informado de la activación de la alerta de nivel rojo por calor en estas dos zonas, mientras que será amarilla en Valdeorras.