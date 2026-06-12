Los termómetros rondan este viernes los 38 grados en Ourense e interior de Pontevedra

Archivo - Foto de archivo de un hombre tomando el sol en la zona piscinas de Oira, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros han rondado este viernes valores cercanos a los 38 grados, en una jornada en la que está activada la alerta roja por episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra y en la de Ourense, y alerta naranja en el noroeste e interior de la provincia de A Coruña.

Las previsiones, por tanto, se confirmaron, y los termómetros alcanzaron, según los datos registrados por Meteogalicia, los 37,7 grados en la ciudad de Ourense, y los 37,5 grados en el municipio ourensano de Arnoia y en la localidad pontevedresa de Salvaterra. Otros puntos como O Porriño o Ponteareas superaron también los 37 grados.

Incluso en zonas de litoral los valores han sido elevados desde primera hora de la mañana, cercanos a los 28 y 29 grados en lugares como Baiona o Vilanova de Arousa antes de las 10.30 horas (y más altos en horas posteriores).

De este modo, las temperaturas han superado este viernes los valores máximos registrados el jueves, cuando oscilaron entre los 34,7 grados de Ourense y los 34,2 de Ponteareas.

Según la predicción de Meteogalicia, el calor continuará este sábado, cuando se esperan cielos prácticamente despejados o con nubes altas, que evolucionarán a lo largo de las horas con el crecimiento de nubosidad en el interior, que podría dar lugar a chubascos tormentosos.

Los termómetros marcarán valores similares a los de este viernes. Así, se espera una máxima de 38 grados en Ourense, y el resto de Galicia oscilará entre los 33 grados previstos en Santiago o Lugo, y los 30 grados previstos en A Coruña.

Para este sábado está activado el aviso amarillo por calor en las horas centrales del día en las áreas regadas por el Miño en Ourense y Pontevedra, en la comarca de Valdeorras y sur de Lugo. También está activo el aviso por tormentas en las zonas de montaña de Ourense y Lugo.