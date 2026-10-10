El terremoto de Panamá afecta a emigrantes de Boborás (Ourense), que sufrieron daños materiales, pero no personales

Daños en Panamá a raíz del terrremoto - AYUNTAMIENTO BOBORÁS

OURENSE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad ourensana de Boborás que residen en Panamá han sufrido "muchos daños" materiales en sus propiedades a causa del terremoto de 7,6 de magnitud registrado en la tarde de este pasado viernes en el país, aunque no constan heridos con origen gallego ni tampoco víctimas mortales y la alerta por tsunami emitida en un primer momento ya ha sido desactivada.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha explicado que el seísmo ha provocado importantes daños en infraestructuras y propiedades de vecinos del municipio, entre ellos establecimientos hoteleros y mueblerías.

Además, la regidora ha indicado que la situación ha generado una gran preocupación entre los afectados tras registrase una nueva réplica durante la mañana de este sábado.

Según ha relatado, los vecinos se encuentran "asustados", especialmente después de los terremotos que ocurrieron en Venezuela en el mes de junio. "Estaban con miedo de que pasase lo mismo", ha reconocido.

En este sentido, Torres ha señalado que, tras interesarse por la situación de los vecinos, la información disponible apunta a que se encuentran bien y que, por el momento, no se tiene constancia de víctimas mortales entre ellos. No obstante, ha reconocido que la preocupación es lógica ante la magnitud del terremoto y los daños ocasionados.

Boborás es uno de los municipios de Galicia con mayor presencia de emigrantes gallegos en Panamá. Muchos de ellos mantienen vínculos estrechos con ambos países y alternan su residencia entre la Comunidad gallega y Centroamérica, donde pasan aproximadamente seis meses al año.

En concreto, ha detallado la regidora local, de los 4.500 gallegos que se encuentran en Panamá --entre los que figuran inmigrantes y sus descendientes--, unos 3.000 proceden de este municipio ourensano.

TERREMOTO

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró a las 19.56 del viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá.

El seísmo ha sido identificado a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad. Poco después, se produjo una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0.