Torrado afirma que Sanidade adopta medidas que rechazaba cuando las pedía el PSdeG: "Su soberbía cuesta años de retraso"

El portavoz de Sanidade del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidade del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, ha afirmado que la Xunta adopta ahora medidas que rechazaba cuando las proponía su formación y ha denunciado que "su soberbia cuesta años de retraso".

En una rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlamento de Galicia, Torrado ha criticado el "nuevo plan de atención primaria, o la nueva reforma" anunciada el lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras "tres planes y dos anuncios" anteriores.

"No es más que la demostración de que este Gobierno es absolutamente incapaz de afrontar la realidad de la atención primaria y, en general, de todo el sistema", ha afirmado.

El diputado socialista ha señalado que "el problema" tiene que ver con la "soberbia" de un PP que durante la última década "estuvo en otro planeta". Por eso, ha sostenido que anuncia "como novedosas, creativas, innovadoras y revolucionarias" medidas que ya fueron rechazadas por los populares, algo que, en su opinión, "debería poner rojo a cualquier dirigente de al sanidad pública y, en especial, a Rueda".

El también secretario de Sanidade de la Ejecutiva socialista ha recordado que en 2019 el Gobierno gallego encargó un informe que se denominó 'Por una atención primaria vertebradora del sistema de salud' y que elaboró una consultora con profesionales "de reconocido prestigio internacional". "Se hizo un análisis muy nítido de lo que necesitaba el sistema público de salud, especialmente la atención primaria", ha señalado.

El parlamentario del PSdeG ha recordado que, por eso, poco después su grupo presentó en la Cámara autonómica una propuesta de acuerdo basada en aquel documento. Pero recibió el voto en contra del PP que, además, metió el estudio en un cajón. "Hoy se habla de recuperar ideas que ya estaban allí entonces", ha apuntado Torrado, que ha enumerado a continuación las "contradicciones" del PP en los últimos años.

Así, ha señalado que, por ejemplo, "en diciembre de 2018, el Grupo Socialista propuso la recuperación de las gerencias de atención primaria, pero el PP votó en contra" y "ahora anuencia esa propuesta "como una gran medida". Además, ha dicho que "en febrero de 2019, el PSOE defendió la incorporación extraordinaria de fisioterapeutas en el sistema público de salud, especialmente en la atención primaria, algo a lo que el PP también votó en contra". Al igual que "con la propuesta de los socialistas respecto a los podólogos, en noviembre de 2021", que el PP "también rechazó".

Ya en 2022, Torrado ha asegurado que el PSdeG registró una proposición de ley sobre la atención primaria, que incorporaba la idea de que toda persona pudiese tener un acceso a un profesional de atención primaria en 48 horas y hablaba de la determinación de un número máximo de consultas.

"Hace poco, Rueda lo anunció como gran novedad", ha destacado para recordar que los socialistas proponían que los centros en los que se superaba ese número de consultas diarias fuesen prioritarios para su reforma y refuerzo de profesionales. "Entonces, el PP votó en contra, y hoy lo presentan como una gran novedad", ha insistido.

Por todo ello, ha reiterado que al PP le "sobra soberbia y le falta humildad" y que "un Gobierno más dialogante habría ahorrado años". "Llegará el tiempo en el que el PP presente medidas como la incorporación de técnicos en administración sanitaria o el establecimiento de un sistema de triaje en primaria, porque nosotros hay años que lo defendemos y los profesionales lo defienden", ha sostenido.

Torrado ha lamentado que mientras, este mismo verano "volverá haber graves problemas en los centros de salud y en los PAC", a lo que ha unido casos como "la caída de techos en el hospital de Ourense, la falta de aire acondicionado en el de Santiago, la aparición de ratas y serpientes en las dependencias de farmacia del Montecelo" o "la falta de ambulancia medicalizada en el Salnés porque la Xunta, en vez de enviar una a mayores a Sanxenxo, donde es muy necesaria, decide robar la de Vilagarcía para trasladarla allí".

"Estamos en una situación en la que todo parece venirse abajo mientras el PP mira como si nada, y tenemos un conselleiro en fuera de juego que no resuelve nada y cuando habla solo es para hacer barullo", ha censurado.

Para Torrado, todas esas medidas se entienden como una "rectificación del PP" que, cuando rectifica, en su opinión, "a veces acierta". "Sin toda esa soberbia hace tiempo que estaríamos afrontando los problemas que de verdad tiene el sistema sanitario", ha concluido.