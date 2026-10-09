Touriño ensalza la contribución política y ética "indudable" de Beiras, "referente máximo" del nacionalismo gallego

Llegada de familiares, amigos y admiradores al velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, f - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño ha ensalzado la contribución política y ética "indudable" de Xosé Manuel Beiras, "referente máximo" del nacionalismo gallego.

En declaraciones a la prensa en el Museo do Pobo Galego, lugar de homenaje este viernes en Santiago en la despedida a Beiras, el expresidente socialista señala que "no es fácil" resumir a "una figura tan extensa y poliédrica que representó siempre Xosé Manuel Beiras".

"Es memoria viva de un tiempo, de un país, de un hombre que vivió y amó apasionadamente este país", destaca Touriño. "Y que se comprometió desde un primer momento muy a fondo con él", agrega.

Considera que Beiras "es el referente máximo, principal desde el punto de vista ético, intelectual, político, del nacionalismo gallego".

Así, Pérez Touriño manda el pésame a los hijos y familia de Beiras, de quien recuerda "su capacidad de organizar y estudiar" en campos como la sociología, economía y política de Galicia.

El Museo do Pobo Galego ha abierto sus puertas este mediodía, como estaba previsto, para el último adiós a Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, con la presencia de amigos personales, así como dirigentes y activistas de los ámbitos en los que el intelectual y economista desarrolló su acción política; y también representantes del ámbito universitario y cultural.