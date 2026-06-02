Trabajadoras del comercio avanzan nuevas movilizaciones para exigir un convenio gallego: "Hay que parar esta locura"

Imagen de la manifestación de este martes en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadoras del comercio gallego han salido este martes a la calle en una nueva jornada de huelga para protestar contra el pacto alcanzado a nivel estatal entre Comisiones Obreras, Fetico y la Asociación Retail Textil España (ARTE) para firmar un convenio nacional del sector: "Hay que parar esta locura".

A gritos de 'Convenio aquí y no en Madrid'; 'Aquí trabajamos, aquí negociamos'; 'No somos esclavas, somos trabajadoras'; 'Amancio (Ortega), escucha, estamos en lucha', o 'Solo falta que nos quiten lo bailao'; multitud de empleadas de distintas tiendas gallegas se han manifestado esta mañana tanto en Vigo como en A Coruña para exigir un convenio autonómico que impida el "deterioro" de sus condiciones de trabajo.

En concreto, en Vigo la protesta se ha llevado a cabo en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, donde han realizado una profesión con un ataúd lamentando la muerte del sector. Después, la manifestación se trasladó a la calle Gran Vía de Vigo, llegando hasta el centro de la ciudad.

Transi Fernández, de la CIG, ha explicado la situación, avanzando que el sindicato convocará nuevas jornadas de huelga y manifestaciones para conseguir un convenio pactado con la patronal gallega, que impida que se aplique el estatal, ya que en Galicia las condiciones actuales son "bastante superiores" a las firmadas en Madrid.

Según ha subrayado, en la actualidad las trabajadoras gallegas tienen un sueldo superior al pactado en el nuevo convenio. De esta manera, los futuros aumentos de salario serán absorbidos hasta que el convenio estatal las alcance, lo cual, en la práctica, reduce su capacidad adquisitiva.

Ella ha indicado que en las provincias de Pontevedra y de Lugo hay convenios pactados hasta 2030, por lo que no se aplicará el nuevo convenio hasta esa fecha. No es el caso de A Coruña y Ourense, donde sí comenzará a aplicarse en las próximas semanas, una vez firmado y publicado el documento.

"Tenemos que parar esta locura", ha expresado, exigiendo la negociación de un convenio gallego que impida que el estatal se aplique en la Comunidad.

En la misma línea ha hablado Rosa Acuña, de UGT, que también rechaza el nuevo convenio estatal tras "años luchando para mejorar las condiciones" de las trabajadoras gallegas. "No estamos dispuestos a permitir que esto empeore", ha añadido.

POLICÍA

Durante la protesta, agentes de la Policía Nacional identificaron a varias de las trabajadoras por pegar pegatinas en los escaparates de las tiendas, manifestarse dentro del centro comercial y supuestamente no dejar entrar a clientes a las tiendas. Al respecto, Transi Fernández ha mostrado su enfado, lamentando que la Policía actúe de esa manera en una huelga registrada de forma reglamentaria.

Ella ha asegurado que se trata de una "represión fascista", considerando que es una "represión de género" que en otros sectores no ocurre. "Si tienen que sancionarnos, que nos sanciones", ha reivindicado, indicando que se quejará ante la Delegación del Gobierno por lo ocurrido.