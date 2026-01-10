Tractoristas cortan la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo de Mercosur

OURENSE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense han cortado desde primera hora de este sábado la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo entre la UE y Mercosur, concretamente a la altura del kilómetro 188, según ha informado la Guardia Civil.

En este contexto, han cortado la autovía en ambos sentidos desde las 06.15 horas de este sábado y, en estos momentos, patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 --salida de Ababides para el sentido Porriño--.

Durante la protesta, los participantes están quemando rulos de paja y neumáticos, tal y como ha relatado la Guardia Civil, todo ello en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.

