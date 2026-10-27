Trasladadas cuatro personas tras un incendio en una nave de maquinaria agrícola en Ponteareas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras un incendio en una nave dedicada a la venta de material agrícola en el municipio pontevedrés de Ponteareas.

Según la información del 112 Galicia, el fuego comenzó sobre las 14.50 horas de este martes en la nave ubica en el kilómetro 643 de la N-120 y fue un particular el que alertó de la presencia de humo. Asimismo, los Bomberos de Ponteareas también indicaron que se desplazaban al lugar después de recibir el aviso de un particular.

Ante esto, la central de emergencias informó a los Bomberos do Baixo Miño, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. Una vez en el lugar, los equipos de intervención solicitaron asistencia sanitaria para varios trabajadores, por lo que avisaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El fuego comenzó en una zona de la nave en la que se almacenaban los productos destinados a la venta. Finalmente, cuatro personas fueron trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro y el fuego está controlado, aunque siguen activos algunos pequeños focos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ponteareas ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona afectada, debido a los gases derivados de la combustión, y ha indicado que se deben mantener libres los accesos para facilitar la llegada y la intervención de los servicios de emergencias.