Tres detenidos y dos investigados por un intento de homicidio en un bar de Arteixo (A Coruña)

Tres detenidos y dos investigados por una tentativa de homicidio en Arteixo (A Coruña) - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Arteixo (A Coruña) han detenido a tres personas e investigan a otra dos por los delitos de tentativa de homicidio, encubrimiento, quebrantamiento de medida y omisión del deber de socorro, en relación con el apuñalamiento de un varón en un establecimiento hostelero de la localidad.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, cuando la vítima se encontraba en el local y una pareja se dirigió a él para atacarle por una supuesta deuda económica.

Mientras el hombre lo inmovilizaba, la mujer le asestó cuatro puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, causándole una perforación pulmonar grave. Tras la agresión, la pareja huyó del lugar y el herido pidió ayuda a las personas presentes así como al dueño del local, quienes hicieron caso omiso de la petición de auxilio.

La víctima tuvo que ir a pie, herido, por la vía pública, hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue atendido por sus familiares y luego trasladado de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde ingresó en la UCI.

La Guardia Civil tomó declaración al herido en el hospital e inició una investigación que llevó a la detención, el pasado 30 de septiembre, del hombre y la mujer autores materiales de la agresión. En el mismo dispositivo se detuvo a una tercera persona por encubrimiento, ya que facilitó la huida de la pareja en su vehículo particular y colaboró en la ocultación del arma empleada.

Así, los agentes pudieron comprobar que la mujer detenida tenía en vigor una medida judicial de prohibición de tenencia y uso de armas, que quebrantó durante la comisión de los hechos en el local de Arteixo.

Posteriormente, en la tarde del 2 de octubre, se procedió a la investigación de dos personas más por un presunto delito de omisión del deber de socorr,o por no auxiliar a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Las diligencias instruidas fueron trasladadas al Tribunal de Instancia de guardia de A Coruña, y la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para los dos presuntos autores materiales de la agresión, y libertad con medidas cautelares para el investigado por encubrimiento.