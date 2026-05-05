Tres detenidos y un kilo de cocaína intervenido en la segunda fase de un operativo antidrogas en Valdeorras (Ourense)

Tres detenidos por tráfico de drogas en la segunda fase de la Operación Compay OU de la Guardia Civil.
Tres detenidos por tráfico de drogas en la segunda fase de la Operación Compay OU de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 5 mayo 2026 9:50
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OURENSE 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha culminado la segunda fase de Operación Compay OU con la detención de tres personas, con lo que ascienden a 11 los arrestados en este operativo policial contra el tráfico de drogas en la comarca ourensana de Valdeorras.

Según informó la Comandancia de Ourense, efectivos de la Policía Judicial de O Barco de Valdeorras, en colaboración con el equipo ROCA de A Rúa, interceptaron el pasado 2 de mayo a tres personas cuando circulaban en un vehículo por la N-120, a su paso por el municipio de Rubiá.

En el interior del vehículo llevaban un kilo de cocaína y 103 gramos de anfetaminas. Los ocupantes, todos vecinos de O Barco, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas, y la Guardia Civil les atribuye también el delito de atentado, ya que opusieron resistencia y trataron de agredir a los guardias. De los tres detenidos, uno ingresó en prisión y los otros dos están libres en calidad de investigados.

Con estos arrestos, se cierra la segunda fase de la Operación Compay OU, una actuación que se inició a mediados de abril con la detención de otras 8 personas, también como supuestos autores del delito de tráfico de drogas.

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