El Tribunal Supremo ratifica la condena de 7 años al hombre que violó a otro en un aparcamiento de Vigo, que ya es firme

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años al hombre que, en 2022, violó a otro en el baño del aparcamiento de la calle Rosalía de Castro, en Vigo. Esta fue impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra y posteriormente ratificada por el Tribunal de Superior de Xustiza de Galicia.

El nuevo fallo, avanzado por 'Faro de Vigo' y con fecha del 12 de marzo de 2026, inadmite el recurso de apelación presentado por la parte de la defensa del joven condenado, que alegaba "error" en la valoración de la prueba y cuestionaba la declaración de la víctima.

Sin embargo, los magistrados del Supremo consideran que la condena es fundada al estar apoyada en pruebas tales como las declaraciones de sus amigos y del agente de la Policía Nacional que le atendió; las grabaciones del párking, y un informe psiquiátrico que certifica las secuelas que dejó a la víctima. A esta sentencia no cabe interponer ningún tipo de recurso y, por tanto, ya es firme.

De esta forma, se considera probado que, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, el condenado se encontró con la víctima en la calle Rosalía de Castro y este le dijo que le habían robado el bolso. El otro, con la excusa de ayudarle, lo invitó a bajar con él a los baños del aparcamiento situado en esa calle, para consumir cocaína.

Una vez dentro de los aseos, cerró la puerta y lo agredió sexualmente. Tras lo sucedido, abandonó las instalaciones y dejó a la víctima tirada en el suelo, marchándose con su teléfono móvil.

Por todo ello, es considerado autor de un delito de agresión sexual con penetración (5 años) y otro de robo con violencia (2 años), que suman un total de 7 años. Igualmente, establece la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante 10 años, y la medida de libertad vigilada (tras salir de prisión) durante 5 años. Además, debe indemnizarlo con 9.000 euros.