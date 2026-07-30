La UDC impulsa, junto al MIT e Inditex, un proyecto para transformar residuos cerveceros en materiales sostenibles

Reunión entre investigadores del CITIC de la UDC y el MIT sobre el proyecto para transformar residuos del lúpulo en materiales sostenibles, a 30 de julio de 2026. - UDC

A CORUÑA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) forma parte de un nuevo proyecto internacional de investigación que busca determinar si los residuos vegetales generados por el lúpulo en la elaboración de cervezas se pueden convertir en materias primas para la fabricación de fibras textiles o tintes naturales.

El proyecto está financiado por Inditex a través del MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund, un programa promovido por la compañía en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que aportará a uno de sus investigadores para este propósito. Además, contará con la colaboración de Cosecha de Galicia, empresa que forma parte de la Corporación Hijos de Rivera.

El equipo investigador del CITIC está formado por Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech, mientras que por parte del MIT participa el investigador Emery Brown, que ha sido nombrado 'honoris causa' por la UDC. Los investigadores mantuvieron este jueves, 23 de julio, una reunión de trabajo para programar las primeras fases de la investigación.

Bajo el título 'Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Téxtiles/Téxtís', el proyecto explorará nuevas vías para valorizar los residuos generados por la industria cervecera "mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo", ha detallado el centro investigador.

Las primeras fases estarán centradas en analizar su potencial como materia prima para este sector, tanto dentro del posible uso de sus fibras como en la obtención de tintes naturales. Precisamente, el planteamiento del que parte es que, cada año, el cultivo y procesamiento del lúpulo genera una "importante cantidad de restos vegetales" que, "en su mayor parte, carecen de aprovechamiento".

De este modo, el equipo investigador identificará los compuestos con potencial para aplicaciones textiles, desarrollará prototipos experimentales y evaluará su comportamiento y su impacto ambiental frente a materiales convencionales, con el fin de analizar su viabilidad técnica e industrial.

COLABORACIÓN ACADÉMICA Y EMPRESARIAL

Este proyecto reúne "capacidades complementarias del ámbito académico y empresarial", según ha incidido la UDC. El MIT aportará su experiencia en materiales avanzados y análisis estadístico, mientras que Cosecha de Galicia facilitará el acceso a la materia prima y colaborará en la validación de los desarrollos.

Por su parte, Inditex, que hace posible la financiación de la iniciativa, participará además en la evaluación industrial de los nuevos materiales para analizar su potencial de aplicación en el sector textil.