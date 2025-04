Unha tubería de auga quente explota e causa outro derrumbe dun falso teito na entrada do Hospital de Ourense

Este suceso ocorre 11 días despois dun desprendemento no servizo Materno Infantil

OURENSE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unha tubería de auga quente rebentou na entrada do Edificio Cristal do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), o que provocou o desprendemento dunha parte do falso teito 11 días despois de que ocorrese o mesmo no servizo Materno Infantil.

Segundo trasladaron fontes sindicais, o accidente ocorreu na mañá deste mércores, sobre as 10.00 horas, cando unha tubería de auga rompeuse, causou este desprendemento e creou unha fervenza de auga que encheu a primeira planta, o soto -1 e que alcanzou a zona de laboratorios.

Desde o sindicato de Enfermaría Satse manifestaron que non é a primeira vez que ocorre algo así e aseguraron que é "algo divino" que non estivese a pasar ninguén nese momento, porque é unha zona que sempre está chea de xente.

Nesta liña, a organización valorou que é un dano "importante", xa que a escaiola do teito segue mollada e, no momento que se poñan a arranxala, terán que cortar o corredor ao público.

Pola súa banda, fontes do CHUO confirmaron os feitos e aseguraron que a avería se reparou "inmediatamente", recuperando a plena normalidade en menos de 30 minutos grazas á "rápida intervención" dos servizos de mantemento e limpeza do hospital.

A REACCIÓN DO BNG

O BNG xa reaccionou ao ocorrido e, a través dunha nota de prensa, ha denuciado que, a pesar da "demagoxia e propaganda" do Partido Popular, as instalacións do hospital ourensán non están "adecuadamente revisadas" e que "cada dous por tres" teñen un accidente, aludindo ao derrumbe do Materno.

A deputada autonómica Noa Presas engadiu que este é o "terceiro suceso" similar en ano e medio, e que desde o PP votouse en contra tanto de facer públicos os informes como de constituír unha mesa de traballo co persoal para abordar o desaloxo e as futuras obras, ademais de "negarse a dar explicacións" sobre as obras do novo edificio de hospitalización, que levan "seis meses paralizadas".

Presas lembrou que o ocorrido é a "imaxe da vergoña" e un reflexo da "precariedade" da situación da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras. "Poderíase evitar", concluíu.