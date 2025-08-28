Universidad de Abanca clausura su programa para tender puentes culturales y comerciales entre Galicia y China

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha clausurado este jueves la séptima edición del Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales (DARI) que "tiende puentes culturales y comerciales entre Galicia y China".

Según explican en un comunicado, la ceremonia institucional de entrega de diplomas tuvo lugar esta mañana en la Sede Afundación Pontevedra y contó con la presencia de los estudiantes de la UIBE y UIE participantes en esta edición, en cuya representación intervinieron Wenqiang Xu, estudiante de la UIBE, y Manuel Roncero, estudiante de la UIE.

También asistieron como representantes institucionales Begoña Jamardo, coordinadora de Relaciones Internacionales de la UIE, y Carlota Sánchez-Montaña, coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación, así como representantes de las empresas colaboradoras del programa, Grupo Pesciro, Viña Costeira e Hifas da Terra.

Desde el 14 de julio, 19 estudiantes chinos procedentes de la UIBE, la universidad líder de Economía y Comercio Internacional de Beijing, y 4 estudiantes de la UIE, la Universidad Intercontinental de la Empresa, participaron en el DARI, el primer programa español de negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia en el ámbito universitario.

Esta experiencia combina la formación en el ámbito empresarial con el desarrollo de proyectos en equipos multiculturales, las visitas a compañías e instituciones gallegas y la realización de actividades turísticas y de ocio para conocer Galicia desde una perspectiva más amena y diferente.

Previamente a la entrega de diplomas, Wenqiang Xu, estudiante de la UIBE, en representación de los participantes procedentes de su universidad subrayó cómo "esta experiencia ha sido un viaje de crecimiento personal, un puente cultural y una oportunidad de crear vínculos verdaderos". "Galicia siempre tendrá un lugar especial en nuestro corazón", ha afirmado.

Por su parte, Manuel Roncero, estudiante de la UIE, incidió en que el DARI es mucho más que un aprendizaje de comercio internacional porque "aunque la cultura ha sido siempre una barrera a la hora de entendernos, en este programa hemos logrado superarlo con creces porque no solo nos llevamos las experiencias sino amigos para toda la vida, personas grandes de corazón".

Carlota Sánchez-Montaña, coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación, remarcó todos los aprendizajes que han realizado no solo los estudiantes, "que se llevan en la maleta, con los conocimientos adquiridos y la ruptura de estereotipos, una gran ventaja competitiva para este mundo global", sino todo el equipo de la UIE que hace posible el DARI.

Finalmente Begoña Jamardo, coordinadora de Relaciones Internacionales de la UIE, tras subrayar la gran alianza consolidada entre UIBE y UIE, destacó que el DARI, el único programa de sus características en España, es un programa real, no únicamente académico en el que ya han participado 150 estudiantes en sus siete ediciones, con la colaboración de 50 empresas gallegas para las que han desarrollado proyectos reales para impulsar su entrada en China.