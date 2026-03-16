Urovesa entregará más de 100 vehículos Vamtac a las fuerzas armadas de Singapur

Archivo - Instalaciones de URO Vehículos Especiales S.A., a 10 de noviembre de 2025, en Valga, Pontevedra, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa gallega Urovesa firmó un tercer contrato con las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF) para entregarle más de 100 nuevos Vehículos de Alta Movilidad Táctica (Vamtac).

Según ha indicado la compañía en un comunicado, tras completar este tercer contrato SAF se convertirá "en el mayor cliente" de la empresa gallega en la zona de Asia-Pacífico.

"Este es un nuevo hito en nuestra larga relación comercial con el país, que empezó en 2013 con la firma del primer contrato, que implicaba la entrega de una flota de 50 vehículos más", han indicado representantes de la compañía.