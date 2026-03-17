La UVigo lanza un Museo de Arte Virtual para difundir el patrimonio cultural del que dispone en sus campus

Horizonte para o Sol, de Silverio Rivas. - UVIGO

VIGO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Vigo ha presentado este martes un Museo de Arte Virtual con el objetivo de difundir el patrimonio cultural y artístico del que dispone la institución académica en sus campus.

Fue la vicerrectora de Extensión de la UVigo, Susana Reboreda, la encargada de anunciar esta nueva iniciativa, que busca ser un catálogo abierto de los bienes patrimoniales de la universidad para que la sociedad tenga acceso a ellos de forma sencilla a través de una web interactiva.

En concreto, por ahora se han colgado cerca de 300 obras de escultura, pintura, fotografía y demás expresiones artísticas en el portal 'mauvi.gal', donde se indica también su autoría o ubicación. La idea es seguir ampliando y recopilando más elementos para que la web siga creciendo.

Ella ha explicado que, tras surgir la idea, comenzaron a buscar posibles catálogos anteriores, encontrando uno realizado en el campus de Ourense en 2014, pero no estaba publicado en la nube. A partir de ahí, comenzaron a trabajar para difundir los elementos artísticos de la universidad.

"Hay desde retratos de personas que ocuparon determinados puestos, como rectores, hasta esculturas, pinturas, fotografías...", ha subrayado, añadiendo que la web tendrá un apartado de Obra del Mes, sobre la cual se realizará un estudio de la misma.

La primera Obra del Mes es precisamente 'Horizonte para o Sol', de Silverio Rivas, ubicada en una de las rotondas de acceso al campus de Vigo.