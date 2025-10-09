UVigo pone en marcha sesiones de acompañamiento psicológico a estudiantes dentro del plan piloto financiado por la Xunta

Román Rodríguez y Manuel Reigosa este jueves en un acto en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, ha anunciado que el centro académico pondrá en marcha este mes sesiones de acompañamiento psicológico a estudiantes dentro del plan piloto financiado por la Xunta de Galicia.

En declaraciones a los medios de comunicación, el rector ha explicado que estas sesiones serán realizadas por profesionales a través de un protocolo al cual los estudiantes pueden adherirse.

Así, los especialistas ayudarán a los estudiantes en aspectos relacionados con salud mental, problemas derivados de sus estudios o dificultades de aprendizaje, entre otros temas, según ha apuntado Reigosa este jueves tras asistir a la puesta en funcionamiento de la línea de comunicación cuántica más larga de España que une Vigo con Santiago.

"Es un plan piloto financiado íntegramente por la Xunta", ha insistido, asegurando que se unirá al programa de la UVigo Gabinete psicopedagógico que también seguirá funcionando.

"Nuestra idea es evaluar el plan piloto una vez termine el año y después hablar para ver si podemos tener una ayuda al respecto para el año que viene. Ya están bastante avanzadas las negociaciones. Y también tener una incorporación estable", ha subrayado, recordando que la ley marca que los centros tienen que tener esa medida, no solo para estudiantes, sino también para personal.

Sin embargo, ha reconocido que el número de sesiones en la actualidad es "limitado" por tiempos y disponibilidad de personal, por lo que se atenderán las demandas más urgentes que marque el protocolo, lamentando que en estos momentos hay bastantes dificultades psicológicas entre los estudiantes, por lo que es "una herramienta interesante".

FACULTAD DE MEDICINA

Entre otros temas, Manuel Reigosa también ha sido preguntado por cómo avanzan las negociaciones sobre la titulación de Medicina, indicando que "no puede ni debe" adelantar cómo se encuentran las negociaciones.

Tras reconocer que existen contactos "casi cada día" y que se "sigue avanzando" al respecto, ha vuelto a insistir en que es "moderadamente optimista" con que las tres universidades lleguen a un acuerdo.