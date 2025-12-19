UVigo vota el martes el acuerdo de Medicina pero seguirá tramitando la petición de grado propio al margen del resultado

Reunión extraordinaria del Consello de Goberno de la UVigo, convocada para decidir sobre el acuerdo de descentralización de Medicina que, finalmente, no se votó, a 1 de diciembre de 2025. - UVIGO-DUVI

VIGO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Vigo ha convocado una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno el próximo 23 de diciembre, con un único punto en el orden del día: la aprobación del acuerdo de descentralización de la docencia del grado de Medicina. Un acuerdo cerrado por los tres rectores y la Xunta (Educación y Sanidade) a mediados de noviembre pasado y que, finalmente, quedó en suspenso por la negativa de la Facultad de Medicina de la USC a apoyarlo.

Tras el cambio de posición de la Junta de la Facultad de Medicina, se ha convocado una sesión extraordinaria del Consello de Goberno de la UVigo para el martes, en la que se llevará a votación ese acuerdo, después de que dicho pacto no llegara a votarse en la sesión convocada para ello el pasado 1 de diciembre.

El rector de la institución académica viguesa, Manuel Reigosa, ha señalado, durante la presentación de su informe en la reunión del Claustro de este viernes, que "sea cual sea la decisión" del Consello de Goberno el próximo 23 de diciembre, la UVigo seguirá trabajando en su solicitud para tener el Grado propio de Medicina, de manera que pueda activarse "cuando sea necesario".