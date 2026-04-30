Varios centenares de personas claman contra el PP y la edil tránsfuga de Lugo antes del pleno municipal

La concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa (i), durante el último pleno ordinario en Lugo antes de la moción de censura el próximo 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Lugo, a 30 de abril de 2026, en Lugo, Galicia (España). El pleno del Ayuntamiento de Lu - Carlos Castro - Europa Press

LUGO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas, convocados por la plataforma 'Transfuguismo non, Democracia si', se han concentrado este jueves ante las puertas del Ayuntamiento de la capital lucense para protestar por la moción de censura anunciada por el Grupo Popular, con el apoyo de la edil tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, y que, si todo sigue según lo previsto, tumbará al gobierno bipartito y dará paso a un ejecutivo liderado por los populares tras 27 años.

La concentración se produce coincidiendo con la sesión del último pleno ordinario que presidirá el socialista Miguel Fernández antes de la moción, que se votará el próximo jueves 7 de mayo.

El portavoz de la plataforma, Lois Pérez, ha celebrado la contestación ciudadana para "visibilizar el descontento, el rechazo y la indignación de una parte muy importante de la sociedad lucense", culpando a las "prácticas llevadas a cabo por el PP de Lugo y la señora Candia" para conseguir llegar a la Alcaldía de Lugo.

Antes de iniciar el pleno se han sucedido los silbidos y cánticos contra el Grupo Popular y la edil tránsfuga. El alcalde, Miguel Fernández, ha pedido a los asistentes "ser más inteligentes" y silencio para tratar de evitar tener que desalojar el salón de plenos.

De hecho, pese a la tensión vivida en el exterior, el pleno ha arrancado con normalidad, si bien en él un grupo de vecinos portan un cartel en el que se puede leer 'Xudas vendeuse por 30 moedas'.

A la concentración previa han acudido numerosos miembros del PSdeG, encabezados por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por diputados de la Cámara gallega y diferentes alcaldes socialistas de la provincia, así como representantes del BNG.

Esta es la segunda concentración que la plataforma convoca en la Praza Maior de Lugo desde que la edil tránsfuga y el PP anunciasen el registro de la moción de censura.

(Habrá ampliación con foto y video)