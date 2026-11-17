A CORUÑA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han sido detenidas este martes en A Coruña en el marco de un operativo en distintas provincias españolas contra la trata de seres humanos, en concreto para fines de explotación sexual, según han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Se trata de un operativo internacional contra la trata con fines de explotación sexual a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con despliegue de agentes en la ciudad herculina, pero también en Zaragoza y Alicante.

En el caso de la ciudad herculina, ha sido desde primera hora de la mañana en el barrio de Os Mallos, con participación de agentes armados, que practicaron registros en un inmueble de la calle Santander.

Esto en el marco de un operativo con al menos dos detenidos en el caso de A Coruña, han precisado fuentes consultadas, aunque otras próximas a la investigación han insistido en que se trata de un operativo en el que se siguen practicando diligencias. Esto con el secreto del sumario decretado.