Vecinos de Privada Moderna exigen a la Sareb que "cumpla la sentencia" y arregle sus pisos: "Estamos desesperados"

Manifestantes durante el acto reivindicativo frente a los edificios de Privada Moderna de la Sareb, a 6 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Action Press

VIGO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la calle Privada Moderna de Vigo han exigido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que "cumpla la sentencia" y arregle sus pisos: "Estamos desesperados".

Así lo han señalado este viernes ante los medios de comunicación, solicitando una solución a la situación que viven desde hace años, con graves problemas en sus viviendas sin que el dueño de las mismas, la Sareb, los solucione, pese a que continúan pagando su alquiler mensualmente.

Tal como han explicado, existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligó a la Sareb a arreglar las 42 viviendas de la calle, rechazando la intención del 'banco malo' de declararlas en ruinas.

Sin embargo, tres años después, las obras no han empezado y ya solo quedan seis familias, con otros 36 pisos vacíos que han sido tapiados.

Es el caso de Carmela Guntín, de 90 años, que reconoce llevar más de 50 años viviendo en uno de los pisos y "no se va a ir". Ella lucha para que la Sareb arregle el tejado de su inmueble, ya que en su hogar sufre grandes humedades que lo hacen inhabitable.

Según ha explicado, cada día va a dormir a casa de un familiar por miedo a que de noche se le caiga el techo encima. Pese a ello, quiere resistir allí, ya que es su casa desde el 1969.

"NO ESTAMOS DISPUESTOS A QUE NOS PISEN"

Ella y su vecino Mariano Iglesias han pedido ayuda a las administraciones, solicitando al Ayuntamiento de Vigo y a la Xunta que "no miren hacia otro lado" y atiendan sus necesidades, para que exijan a la Sareb (que el Estado posee más de un 50% de su capital) que cumpla la sentencia.

Ambos han mostrado su rechazo a la supuesta intención de la Sareb de conseguir que salgan de sus casas para crear allí nuevos pisos "y vendérselos sabe Dios a quién".

En este sentido, Iglesias ha dicho que, aunque sean puestos a disposición de Casa 47 (entidad estatal de vivienda), saldrían al mercado con unos alquileres de quizá 700 euros, ha calculado. "¿Qué política social es poner alquileres a 700 euros?", ha dicho, refiriéndose, sin nombrarlo, a los precios de otros pisos puestos en el mercado por Casa 47 en Vigo hace pocos meses.

Guntín e Iglesias han reconocido que sí les han ofrecido alternativas habitacionales en otros puntos de la ciudad, pero las han rechazado porque consideran que "juegan" con ellos y "con toda la ciudadanía". "No estamos dispuestos a que nos pisen", ha subrayado, añadiendo que "por agotamiento" les han pedido a la Sareb unos 200.000 euros para abandonar sus pisos.

En la misma línea ha hablado María Curra, de la Plataforma Galega Vivenda XA!, que ha criticado que la Sareb actúe como un "fondo buitre" tratando de expulsar a los vecinos de sus casas.

Por ello, ha animado a toda la ciudadanía a plantar cara a esta situación y a parar el próximo 11 de noviembre en el marco de la huelga general.