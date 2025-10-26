Vigo contará con 75 casetas y dos pistas de hielo en la plaza de Vialia esta Navidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento ampliará el espacio de la Navidad a la plaza de Vialia, que se llenará con 75 casetas navideñas y dos pistas de hielo; una pista infantil de 200 metros cuadrados y otra pista para adultos de 540 metros cuadrados.

Así lo ha explicado el regidor este domingo en un audio difundido a los medios, y en el que ha anunciado la creación de 'Vialia On Ice' --Vialia sobre hielo--, un evento que convertirá la plaza en "uno de los nuevos epicentros de la Navidad de Vigo con decoración, luz, color, y ambientación sonora".

"A lo largo de la plaza de Vialia se instalarán además pérgolas y estructuras de madera, una especie de jaimas, que generarán pasillos repletos de luces", ha desgranado Caballero.

Además de un tobogán de trineos, un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 metros de diámetro, y un tren infantil navideño.