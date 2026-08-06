Vigo invertirá más de 2 millones para acoger una exposición de Julio Verne por el 200 aniversario de su nacimiento

VIGO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que este viernes la junta de gobierno local aprobará la contratación de una exposición inmersiva sobre Julio Verne por el 200 aniversario de su nacimiento, que supondrá una inversión de más de 2 millones de euros.

Denominada 'Jules Verne 200', la muestra busca conmemorar esta efeméride y estará ubicada en el Mar de Vigo. Por ello, será necesario invertir 1,8 millones en la transformación del bajo del auditorio.

El regidor ha indicado que la instalación de la exposición requiere de dicha obra, que llevará a cabo el Ayuntamiento y permitirá posteriormente acoger otras muestras de estas características.

"A partir de ahí las exposiciones en Vigo, los congresos en Vigo dispondrán de toda la planta baja que hasta ahora no disponían", ha justificado Caballero.

De esta manera, se creará una sala rectangular donde se instalarán siete ámbitos temáticos relacionados con el escritor francés y cuatro espacios diferenciados: introducción, inmersiva, metaverso y Julio Verne y Vigo.

Los temas comenzarán con una de las obras más significativas del escritor: '20.000 leguas de viaje submarino', para continuar con la batalla de Rande o el capitán Nemo en la ría de Vigo, entre otros.

Esta muestra "única" estará en Vigo durante seis meses. "Quiero que la vea todo Vigo, que vaya toda la ciudad a la muestra inmersiva, porque tendrá sesiones de mañana y de tarde. Tendrán algo que no vieron nunca, porque se trata de una muestra inmersiva con metaverso que va a iniciarse en Vigo", ha sentenciado, indicando que una vez finalizada se trasladará a París en 2028.