Villares critica la "absoluta farsa" de las confluencias de Podemos, que no tienen "capacidad política de ningún tipo"

Publicado 26/08/2019 14:47:35 CET

Reclama un acuerdo de Gobierno con una agenda política gallega y asegura que no está "cerrada" su fórmula de concurrencia electoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha inaugurado este lunes el curso político cargando contra confluencia gallega de Unidas Podemos, Galicia en Común, que ha calificado de "absoluta farsa", dado que, en su opinión, la deriva de los acontecimientos demuestra que "no tienen capacidad política de ningún tipo" a nivel individual.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha criticado la "batalla" por los "sillones" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, una lucha en la que "la testosterona se opuso a las neuronas" y que deja como "víctimas" a los servicios públicos, la inversión en I+D+i, el medio ambiente o los jóvenes.

Luís Villares ha criticado que durante todo el verano no se hayan escuchado "debates de ideas" con el objetivo de conformar un Gobierno central, si no "peleas de salón" en las que, ha afeado, no han tenido visibilidad las confluencias de Podemos, antiguos socios de En Marea.

En particular, se ha referido al hecho de que las "supuestas confluencias" no hayan negociado "bilateralmente" sus exigencias con Pedro Sánchez, lo que las convierte en una "absoluta farsa". "Se demostró que no había programa político propio ni autonomía para negociar", ha asegurado.

Por ello, para Luís Villares, este modelo "no sirve para vertebrar la plurinacionalidad" del Estado ni para "los intereses de los ciudadanos de Galicia", ya que mantienen con Podemos una estructura "fuertemente centralista".

En esta línea, ha cuestionado a la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, "con qué credibilidad" hablan "de una alternativa de Gobierno en Galicia cuando no son capaces de acordar un Gobierno en el Estado".

ACUERDO Y AGENDA GALLEGA

Por eso, Luís Villares, adscrito ahora en el Parlamento al Grupo Mixto, ha reclamado que se alcance a nivel estatal un "acuerdo para un Gobierno de progreso" con un "programa progresista" y que tenga una agenda social y económica para Galicia.

"Nosotros estaríamos ya con un acuerdo de coalición y con un acuerdo programático cerrado", ha dicho Villares, que ha recordado a Sánchez e Iglesias que "esa es su responsabilidad".

Sobre la situación de En Marea, Luís Villares ha admitido que, en caso de que se produzcan nuevos comicios, ha dicho, se "abrirá el debate sobre las alianzas o sobre la posibilidad de concurrir en solitario". "En este momento, la dirección no tiene cerrada ninguna forma concreta de concurrencia electoral", ha sentenciado.