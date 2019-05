Villarino (PSOE) anuncia "un tiempo nuevo" en Ourense, mientras DO no cierra la puerta a populares ni a socialistas

Publicado 27/05/2019 1:45:21 CET

Los socialistas se convierten en primera fuerza en la ciudad de As Burgas

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha anunciado "el comienzo de un tiempo nuevo" en la ciudad de As Burgas tras la victoria de socialistas (sube de seis a nueve), si bien dependerá de pactos para poder ser investido y poder gobernar.

"Somos el único partido que sube de todos los que conformaban la anterior corporación", con estas palabras ha comenzado su intervención Rodríguez Villarino:

"Vamos a tener el Ourense que queremos y vamos a tenerlo ya", ha asegurado el regidor. La confirmación de la subida de un concejal minutos antes de finalizar el escrutinio, ha desatado la euforia en la sede.

El resultado electoral no permite ver nítidamente la fórmula para garantizar la gobernabilidad de la ciudad. El PSOE gana con nueve ediles, seguido del PP (que baja de diez a siete), mientras Democracia Ourensana (DO) pierde uno y se queda en siete. Por su parte, BNG y Ciudadanos entran el Ayuntamiento y consiguen dos actas, respectivamente.

Al respecto, el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, se ha mostrado "decepcionado" por los resultados de los comicios y ha dicho que "todavía no es momento de hablar de pactos, puesto que existen mil lecturas tras estos resultados". No obstante, no ha cerrado las puertas al PP ni al PSOE.

De este modo, Jácome deja "la Alcaldía en el aire" y ha añadido que por parte de Democracia Ourensana "harán lo posible por salvar a Ourense".

LA DIPUTACIÓN, AÚN INCIERTA

Por su parte, minutos antes de finalizar el escrutinio a nivel provincial, el secretario de Organización del PSOE de Ourense, Juan Carlos Francisco, ha calificado los resultados de "magníficos" en el conjunto de la provincia.

El secretario de Organización ha hecho "una llamada a la calma" y se ha referido a que, a expensas de los últimos datos, esperan "poder confirmar la posibilidad de desbancar de la Diputación provincial a la familia Baltar".

En este contexto, ha apuntado a que los datos ponen de manifiesto que "el PSOE está en condiciones de gobernar todas las villas de la provincia". El secretario de la Organización ha hecho un repaso por los datos ya confirmados pero ha explico que "todavía" no están en condiciones "de hacer una valoración exacta".

Eso sí, Juan Carlos Francisco ha destacado que "lo del PP es una desecha importantísima y el PSOE sube en todos los partidos judiciales". "Con los datos que tenemos en la mano, es posible que el PP pierda dos diputados en el ente provincial", ha señalado. Mientras, Jácome ha declarado que "a falta de cómputo final, quizás no haya movimientos en la Diputación provincial".

OURENSE EN COMÚN SE QUEDA FUERA

Ourense en Común, liderada por Martiño X. Vázquez, se queda fuera del Consistorio. La formación ha calificado los resultados de los comicios como "malos". La candidatura aspiraba a revalidar los tres concejales obtenidos en el año 2015.

Así, ha avanzado que "a lo largo de esta semana convocarán una asamblea de valoración". Asimismo, han afirmado que para la formación "la lucha por construir un futuro de dignidad para Ourense no se detiene, continúa en las calles y las plazas".