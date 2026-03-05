Viva Suecia, primer grupo confirmado para actuar en el auditorio de Castrelos de Vigo este verano

Archivo - El grupo Viva Suecia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VIGO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este jueves el primer grupo que actuará en las fiestas de verano de la ciudad, tratándose de la banda española de indie rock Viva Suecia.

Según ha apuntado en un vídeo en redes sociales, el grupo llegará a Vigo el próximo 14 de agosto.

Caballero ha destacado que se trata de una de las bandas "referentes" del indie en español con cerca de 1,4 millones de oyentes mensuales.