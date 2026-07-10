La Xunta activa para este sábado una alerta naranja por tormentas y lluvias en el noroeste e interior de A Coruña

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este sábado una alerta naranja por tormentas y lluvias en el noroeste e interior de la provincia de A Coruña.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activará a primera hora de la tarde por tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo y precipitaciones con acumulaciones de 30 mm en una hora.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.