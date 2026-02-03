La Xunta anuncia la firma del convenio de la ETEA la semana que viene, pero afea a Caballero los "ocho meses de retraso"

VIGO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha celebrado que la semana que viene se firmará "por fin" el convenio con el Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca para la urbanización del vial principal de la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), aunque ha afeado al alcalde, Abel Caballero, los "ocho meses de retraso".

En una visita a la ciudad olívica llevada a cabo en la mañana de este martes, Allegue ha comprobado el grado de ejecución de las "únicas" obras que ahora mismo se están acometiendo en la zona, tratándose de un ámbito de titularidad de la Xunta que albergará futuros usos como la residencia de la tercera edad de la Fundación Amancio Ortega (que gestionará el Gobierno gallego).

Además, la conselleira ha reivindicado que "por fin" la semana que viene podrá firmarse el convenio para la urbanización del vial principal, tras meses de "inacción" del Ayuntamiento olívico, que aprobó en los últimos días el documento, tras ser enviado por la Xunta en mayo del año pasado.

Ella ha recordado que ese vial es titularidad del Ayuntamiento y será urbanizado gracias a financiación 100% autonómica, con 10,5 millones de euros.

"Ya fue en el verano del 2024 cuando tres administraciones nos comprometimos a la formalización de este convenio: Ayuntamiento, Zona Franca y Xunta", ha subrayado, mediante el cual el Consorcio ejecutaría las obras, Gobierno autonómico pondría la financiación y el gobierno local facilitaría los terrenos.

Según ella, el convenio fue "consensuado y validado" por las tres partes, aprobándolo la Xunta en mayo y, "con ocho meses de retraso", ahora por el Ayuntamiento, "desconocimiento el motivo" de este retraso.

"Sin querer entrar en confrontación y en disputas estériles que no sirven de nada, lo que quiero decir es que el alcalde no puede confundir a la ciudadanía, a los vigueses y a los vecinos de Teis toda vez que desde la Xunta llevamos ya con el convenio aprobado desde hace ocho meses. Sin saber el motivo del retraso, felicitamos que por fin se apruebe por el Ayuntamiento de vigo", ha sentenciado.