Xunta y Ayuntamiento de A Coruña piden al Gobierno un marco energético estable para garantizar el empleo en Alcoa

Publicado 04/12/2018 14:34:27 CET

A CORUÑA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, han coincidido en reclamar al Gobierno un marco energético "estable" para garantizar el futuro de la planta de Alcoa en A Coruña y sus empleos, así como el de las empresas electrointensivas.

Lo han hecho tras una reunión de algo más de hora y media en la Delegación Territorial de la Xunta y en la que, entre otras cuestiones, han abordado la situación de esta planta ante el anuncio de cierre, junto con la de Avilés (Asturias).

"Es necesario que el Gobierno dé pasos firmes", ha señalado el alcalde citando un marco regulatorio "estable" en el ámbito energético. Además, también ha considerado "exigible" demandar a Alcoa que "actúe con un poco más de responsabilidad", ha dicho el regidor quien ha trasladado su apoyo a cualquier actuación para mantener la actividad industrial.

De los temas tratados en el encuentro, Feijóo ha citado como primer asunto el de Alcoa. "Es un proyecto industrial que A Coruña no puede perder", ha señalado reclamando también a la compañía que "mueva ficha" y negocie "sin ultimátum".

Al igual que el alcalde, al Gobierno le ha pedido un marco energético "estable" para las empresas electrointensivas para no poner "en peligro" los puestos de trabajo vinculados a éstas. "No podemos solventar el problema de Alcoa mientras no hay un marco tarifario estable y esto le corresponde al Gobierno", ha insistido.