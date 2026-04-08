La Xunta convocará en las próximas semanas una nueva OPE con más de 800 plazas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que la Administración autonómica aprobará en las próximas semanas una nueva oferta de empleo público que agotará la tasa de reposición y contará con más de 800 plazas.

Tal y como ha defendido en su intervención en el debate anual sobre política general que se celebra este miércoles en el Parlamento gallego, estos nuevos funcionarios "servirán a Galicia con la misma dedicación que los que llevan todos estos años en la Administración autonómica".

En este punto, ha aprovechado para poner en valor su labor ante "las descalificaciones y acusaciones" que, ha añadido, "reciben cuando su criterio técnico no coincide con determinados dogmas políticos". "Nosotros los protegeremos siempre", ha enfatizado.

FUNDACIÓN GALTIA

Por otra parte, Alfonso Rueda ha avanzado que este mismo año lanzará la primera convocatoria para captar investigadores para la nueva Fundación Galtia.

Ha reivindicado el I+D+i gallego, sosteniendo que no debe "quedarse atrapado en un laboratorio", sino que busca "que el conocimiento se ponga al servicio del desarrollo social".

XACOBEO

Asimismo, el presidente de la Xunta ha reivindicado el peso del turismo en Galicia y ha destacado el Xacobeo 2027, que espera que "no sea un acontecimiento aislado, sino el mejor acelerador de la transformación y mejora turística".

A este respecto, Rueda ha aprovechado para volver a demandar al Ejecutivo central que concrete las deducciones fiscales para las empresas que colaboren en el Año Santo.