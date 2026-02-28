La Xunta critica al Gobierno por "reconocer" que cambia el reglamento de costas y no la ley por "no tener mayoría"

Archivo - La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en Fitur, a 22 de enero de 2026. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha cargado contra el Gobierno por "reconocer" --a través de un dictamen remitido a su departamento el viernes-- que cambiará el reglamento de costas y no la ley por "no tener mayoría parlamentaria".

"Nos encontramos con que no va hacer una modificación de la ley, tal y como está invitando Europa; sino que, como no tiene mayoría parlamentaria, el Gobierno le está diciendo a Europa que va por la vía del reglamento", ha criticado la responsable autonómica en declaraciones autonómicas.

Según el relato de la Consellería, la Xunta pidió al Gobierno la documentación relativa al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2023, que, "después de más de dos años en un cajón" y la "presión ejercida" por las CCAA "de distinta índole y color", recibió este viernes.

Además, Vázquez ha añadido que el Gobierno también "le está trasladando que va a reducir las concesiones". "Una vez más, nos encontramos con un Gobierno que, como hay que invertir, prefiere prohibir", ha valorado. Este asunto y otros serán abordados en una próxima reunión entre las CCAA del litoral.

EXPEDIENTES PENDIENTES DE TRASLADO

Por otra parte, según ha avanzado 'La Voz de Galicia' y ratifican fuentes de la Consellería, el Gobierno todavía tiene pendiente el traspaso de 194 expedientes de Costas (de un total de 661) relativos a concesiones en vigor en el dominio público marítimo-terrestre.

"Tenemos a un equipo de documentalistas analizando las concesiones traspasadas y, según sus informes, la documentación remitida es, en muchos casos, incompleta", indican las mismas fuentes. Este traspaso se produce en el contexto del traspaso de las competencias del litoral, que se formalizó el 1 de julio de 2025.