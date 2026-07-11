La Xunta dará por finalizada este domingo la alerta por posibles efectos del calor sobre la salud

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que dará por finalizada este domingo la alerta por posibles efectos del calor sobre la salud, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, a partir del domingo y a lo largo de la próxima semana, Galicia estará bajo la influencia de una baja relativa situada al oeste de la península ibérica.

Esto provocará que la masa de aire cálido se desplace hacia el este y que en Galicia entre aire atlántico, más fresco y húmedo, lo que provocará una notable suavización de las temperaturas.

Así, esta importante bajada de temperaturas irá acompañada de tormentas, que se dejarán ver a lo largo de la jornada de este sábado en diferentes puntos del territorio y se extenderán durante el domingo, especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo.