La Xunta declara la utilidad pública de un parque eólico suspendido por TSXG

Se trata del de Castro Valente, que promueve Iberdrola Renovables Galicia en A Estrada, Pontecesures, Valga y Padrón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha otorgado la declaración de utilidad pública y la compatibilidad con diversos aprovechamientos forestales de las instalaciones relativas al proyecto de parque eólico Castro Valente, en A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña).

Este parque, que promueve Iberdrola Renovables Galicia, está suspendido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en un procedimiento interpuesto por la asociación ambiental y cultural Petón do Lobo y por Ecologistas en Acción frente a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones. En concreto, dicha resolución fue suspendida cautelarmente.

Sin embargo, el pasado 19 de febrero, la asesoría jurídica de la Xunta emitió informe sobre la posibilidad de tramitar la declaración de utilidad pública de los proyectos de parques eólicos (y/o, en su caso, de sus infraestructuras de evacuación) que, "si bien cuentan con autorización administrativa previa y de construcción, estén afectados por suspensión cautelar acordada por el TSXG en el marco de un recurso contencioso-administrativo".

"No es un obstáculo para tramitar las solicitudes de declaración de utilidad pública correspondientes a los parques eólicos con las autorizaciones suspendidas cautelarmente. Esto es, en la medida en que no es necesario que la autorización administrativa previa y la de construcción estén aprobadas para solicitar y tramitar la declaración de utilidad pública, la suspensión cautelar de estas autorizaciones no impide tramitar las solicitudes de utilidad pública", señala la asesoría jurídica, según recoge este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En todo caso, añade que "lo cierto es que no resulta razonable continuar la tramitación del procedimiento expropiatorio (privando a los propietarios de su posesión con la ocupación del bien o derecho expropiado) cuando la promotora no puede ejecutar el proyecto por razón de la medida cautelar".

"A esta imposibilidad material de ejecutar el proyecto por la promotora se suma la incertidumbre propia de la pendencia del procedimiento administrativo que pesa sobre las autorizaciones administrativa previa y de construcción, indispensables para la puesta en funcionamiento de la instalación de energía eléctrica", reconoce.

Así, "atendiendo a estas circunstancias y con el objetivo de no ocasionar perjuicios innecesarios a los titulares de bienes y derechos afectados por la declaración de utilidad pública", la resolución indica que "procede suspender el plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución del procedimiento expropiatorio hasta el levantamiento de la medida cautelar de suspensión". .

En cualquier caso, lo que sí hace es "declarar la compatibilidad del parque eólico con los montes vecinales en mano común afectados", que son los de San Miguel de Barcala (Monte Castro Valente y otros), Grobas y Fenteira (Monte Grobas y Fenteira), Bandín (Monte Castro Valente), Morono (Monte Aldea de Morono), Confurco (Monte Castro Valente y Barreiras) y Valga (Monte Albor Norte).