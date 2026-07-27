La Xunta eleva su techo de gasto para 2027 por encima de los 15.000 millones, un 5,5% más y cifra récord

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero que supera los 15.000 millones de euros para 2027, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone una cifra récord en la serie histórica.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que "por primera vez" se alcanza esta cifra y, además, "con fondos ordinarios", ya que para el próximo año no computarán los fondos extraordinarios derivados de la pandemia y del mecanismo de resiliencia europeo.

En las previsiones macroeconómicas, Rueda ha avanzado que el Gobierno autonómico estima para 2027 que la economía gallega "crezca un 2,1%", al tiempo que ha recordado que la Xunta "siempre hace previsiones conservadoras y realistas, que después se pueden modificar al alza".

En esta línea, ha expuesto que el objetivo es "seguir reduciendo la deuda", mientras que se prevé que la tasa media de paro descienda "a mínimos históricos, por debajo del 8%".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)