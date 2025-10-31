La Xunta ensalza O Barbanza como la comarca gallega con más elementos en el catálogo de bienes culturales en el litoral

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y su homólogo de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en Ribeira (A Coruña) - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ensalzado O Barbanza como la comarca gallega con más elementos incluidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que reúne un total de 313 elementos en el conjunto de la comarca y que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural, entre otros.

Así lo han asegurado este viernes la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y su homólogo de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que han visitado la antigua fábrica de salazón de punta Castiñeiras, en Ribeira (A Coruña), uno de los bienes incluidos en el catálogo mencionado.

Según ha desgranado Ángeles Vázquez, de todos los inmuebles inventariados en esta zona, más del 50,5% pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales --entre los que hay faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial--.

Por lo que serían susceptibles de solicitar un cambio de uso respecto a aquel para el que fueron concebidas originalmente, siempre que sea compatible con su conservación y protección. De hecho, ha aprovechado para abogar por un litoral "vivo y activo" en el que se conjugue la protección del patrimonio cultural y ambiental con la actividad económica y social.

Por su parte, López Campos ha celebrado la entrada en vigor de la nueva Ley del litoral por "abrir muchísimas puertas" y ha incidido en que el objetivo de la nueva normativa es "prestigiar" la costa gallega al "favorecer nuevos usos y una nueva vida" a bienes que estaban en desuso.

Durante su intervención, ambos conselleiros han recordado que este catálogo se encuentra actualmente en el procedimiento de información pública para recibir sugerencias para enriquecer el documento.