La Xunta inspeccionará de forma "inmediata" la granja de visones en Abegondo y la "sancionará" de ser oportuno

La granja peletera en Abegondo (A Coruña) - ARDE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha asegurado que realizará una inspección "inmediata" de la explotación de visones de Abegondo (A Coruña) y en función de ella, "adoptará las medidas que correspondan", que pueden incluir una sanción.

Así lo ha trasladado el Gobierno gallego, tras ser consultado por Europa Press acerca de la explotación coruñesa, tras difundir la ONG Arde un comunicado en el asegura que denunció este lunes, 25 de mayo, ante la Fiscalía Provincial de A Coruña la existencia de visones enfermos, cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad "extrema" en ella.

Al respecto, fuentes de la Consellería de Medio Rural han indicado "no tener constancia formal de ninguna denuncia por este tema", que han conocido a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, "no constan inspecciones a dicha granja que pudieran constatar incumplimientos" relacionados con el bienestar animal.

En este sentido, han afirmado que realizarán una inspección "inmediata" para supervisar el estado de las instalaciones. En función de los resultados de las mismas, "adoptarán las medidas que correspondan", que, en el caso de incumplimiento podrían incluir la incoación del oportuno expediente sancionador.

Medio Rural ha lamentado que este tipo de denuncias no se trasladen inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales, para que estos puedan actuar con la "máxima celeridad posible", procurando garantizar las "adecuadas condiciones" de la explotación en materia de bienestar animal.

Asimismo, ha reiterado que cualquier persona o colectivo que tenga conocimiento de posibles irregularidades debe denunciarlo en el momento a los servicios veterinarios oficiales.