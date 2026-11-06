Xunta lamenta "falta de soluciones" para la flota en Mauritania ante el vencimiento del protocolo pesquero con el país

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha lamentado "falta de soluciones" para la flota gallega que opera en el caladero de Mauritania ante el próximo vencimiento del protocolo pesquero con la Unión Europea, previsto para la medianoche del 14 de noviembre.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reclamado a la Comisión Europea que haga un "último esfuerzo" para alcanzar un acuerdo que permita evitar que los barcos gallegos se queden sin alternativas para continuar con su actividad.

La responsable autonómica ha recordado que Galicia "lleva meses trabajando para intentar encontrar una salida a esta situación" y que trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la necesidad de que intercediese "con la contundencia necesaria" ante la Comisión Europea para conseguir una solución.

Del mismo modo, la Xunta ha recordado que puso esta cuestión sobre la mesa en los Consejos Consultivos celebrados en los últimos meses para mantener la situación de la flota gallega que faena en el caladero mauritano entre las prioridades de la agenda pesquera europea.

En este sentido, Villaverde ha subrayado que, durante el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrado el pasado septiembre, al que asistió en representación de las comunidades autónomas, tuvo ocasión de trasladarle personalmente esta preocupación al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y de reclamarle una solución.

Ante el vencimiento inminente del protocolo, la conselleira ha señalado que, en caso de que no sea posible alcanzar una prórroga, "la Comisión Europea debe tener previstas alternativas que permitan minimizar las consecuencias de esta situación", como la posibilidad de faenar en otros caladeros o el establecimiento de compensaciones económicas por una eventual parada forzosa de la actividad.