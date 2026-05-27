La Xunta licita por 1,1 millones la construcción de una senda peatonal y ciclista en la PO-841 a su paso por A Estrada

Allegue en su visita a A Estrada. - XUNTA

VIGO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha puesto en marcha la licitación, por 1,1 millones de euros, de la construcción de una senda peatonal y ciclista en la PO-841 a su paso por la localidad pontevedresa de A Estrada.

Así lo ha anunciado este miércoles la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha visitado esta mañana la zona donde se realizarán los trabajos, que estarán cofinanciados con fondos europeos FEDER.

Acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, Allegue ha explicado que esta senda, de casi 2,4 kilómetros, busca facilitar los desplazamientos seguros de peatones y ciclistas en este tramo entre el núcleo de A Estrada y el polígono industrial de Toedo.

El objetivo último, ha dicho, es "mejorar la calidad de vida de los vecinos, mejorar la seguridad vial y, muy importante, seguir apostando por esa Galicia Calidade". Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de junio.

CENTRO DE SALUD DE BECERREÁ

Por otro lado, la Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la adjudicación de la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Becerreá (Lugo) por más de 212.000 euros.

La empresa adjudicataria es Alfonso Carlos Penela Fernández y la idea es invertir unos 3,2 millones de euros en la construcción de dicha infraestructura, que superará los 2.000 metros cuadrados y contará con tres consultas de medicina, tres de enfermería, una sala polivalente y distintas salas técnicas de toma de muestras.

Además, entre otras, dispondrá de una área de pediatría y se reforzará la capacidad de respuesta del punto de atención continuada del municipio, según ha señalado el Gobierno gallego.