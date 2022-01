La Xunta ofertará 106 plazas de la nueva categoría de facultativo especialista de Primaria

El Sergas prevé cubrir estas plazas por concurso de méritos estas plazas orientado a captar a los MIR ahora en formación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado en la sesión de control del Parlamento que, "por primera vez en España", el Ejecutivo gallego ofertará 106 plazas para una nueva categoría de facultativo especialista de Atención Primaria, con el objetivo de continuar con el alivio a la congestión de este nivel asistencial.

En un contexto marcado por la pandemia y con cada vez mayores quejas de "colapso", la Xunta aprovechó la ley de medidas que acompañó los últimos presupuestos gallegos aprobados para introducir la creación de esta nueva categoría. No estuvo exenta de polémica, ya que las organizaciones sindicales denunciaron su impulso sin una negociación previa.

De hecho, a través del Grupo Popular, se matizó la propuesta inicial eliminando la posibilidad de que las áreas sanitarias pudiesen "ofertar" al personal de esta nueva categoría la atención continuada en los servicios de urgencias hospitalarias. Sus funciones quedan limitadas así a su labor en los centros de salud, que combinarán con guardias obligatorias en puntos de atención continuada (PAC).

Feijóo ha concretado la cifra de plazas para esta nueva categoría en respuesta a la nacionalista Ana Pontón, quien ha alertado del "grave deterioro" de la Atención Primaria en Galicia y, tras acusar al presidente de ser un "privatizador" de la sanidad pública, ha alertado de que constituye "un peligro para la salud de los gallegos".

El presidente gallego ha replicado que es "soez" hablar de "privatización" y se ha reafirmado en que "el problema" está "en la falta de médicos", al tiempo que ha echado en cara al BNG que "no ayude" a la Xunta a reivindicar al Gobierno central propuestas como un MIR extraordinario.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA TRATAR DE CAPTAR MIR EN FORMACIÓN

Tras el anuncio de Feijóo en O Hórreo, el conselleiro ha sido preguntado por la nueva convocatoria en la rueda de prensa en la que informó sobre el comité clínico, y ha incidido en que las plazas que salen son "de difícil cobertura", por lo que se ha optado por cubrirlas por concurso de méritos y no por oposición.

"Son plazas que no éramos capaces de cubrir porque no hay médicos de medicina comunitaria suficientes, plazas alejadas y turnos de tarde que ya se ofrecieron y no se cogieron o en el concurso de traslados ningún médico pidió desplazarse", ha argumentado, antes de apuntar que esta convocatoria está orientada a captar a los MIR que ahora terminan su especialidad en medicina familiar.

De hecho, Comesaña ha señalado que, aunque esta oferta "sale ahora", los MIR que terminan en mayo "pueden anotarse" a esta convocatoria, aunque "siempre sometido" su acceso definitivo a que finalmente tengan el título. "Es una oferta orientada, sobre todo, a los MIR que están terminando (la formación de) Atención Primaria que son 106 justamente", ha dicho.

Y de "forma extraordinaria", precisamente encaminado a poder cerrar esas plazas que el Sergas considera de "difícil cobertura", Comesaña ha aclarado que se cubrirán por concurso de méritos y no por oposición. No en vano, para incidir en lo difícil que resulta cubrirlas, ha recordado que las plazas de esta nueva categoría llevan asociadas "dos guardias en el PAC correspondiente".

OTRAS MEDIDAS EN LA PRIMARIA

Feijóo ha recordado en su intervención que esta medida se suma a otras ya adoptadas en Galicia, como la incorporación de 86 médicos jubilados para reforzar las tareas de seguimiento de los casos covid o la convocatoria para fichar a médicos sin especialidad que, en un contexto marcado por las miles de bajas ligadas a la pandemia, puedan trabajar como técnicos de salud para aliviar la burocracia.

En total, el presidente ha recordado que se anotaron 150 y Comesaña, preguntado en su rueda de prensa posteriormente, ha afirmado que aún no están cerrados los contratos que se formalizarán finalmente. Hay que "revisar" el listado, ajustar las funciones y posteriormente llevar la propuesta a la Mesa Sectorial, algo que prevé hacer en breve.

Más allá, Feijóo también ha defendido que la Primaria cuenta con 831 trabajadores más que cuando asumió el Gobierno, de los que más de 100 son médicos de familia y 378 personal de enfermería, entre otros pasos dados para descongestionar el primer nivel asistencial. Y ha reivindicado la gestión en la pandemia, subrayando que Galicia es la comunidad que encabeza el proceso de vacunación y con menor mortalidad.

PONTÓN ALERTA DEL "COLAPSO"

Las explicaciones de Feijóo no han convencido a la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien ha recordado al presidente su "máxima" de que "todo lo que no sea núcleo duro de la sanidad es privatizable" y ha ironizado con que se limite a "buscar culpar culpables" en vez de soluciones para los problemas que aquejan a la Comunidad, como por ejemplo la saturación en la Atención Primaria.

"Le sobra soberbia y le faltan propuestas", ha esgrimido y ha puesto el foco en la "precariedad laboral" que vive el personal sanitario con un ejemplo: el de una enfermera del Hospital de Ourense a la que "le hacen firmar 34 contratos en dos meses, con 28 de un día de duración", o "cuando destina a la Primaria un presupuesto que es menos de la mitad de lo que recomienda la OMS".

"Nunca escuché al BNG decir que faltan 200 médicos, solo que faltan 200 millones, pero ustedes no van a discutir con el PSOE porque igual se quedan sin 200 cargos políticos", ha replicado el presidente gallego.

Todo ello, antes de pedirle de nuevo apoyo para las reivindicaciones, a su modo de ver "justas y razonables", que plantea la Xunta ante el Ejecutivo central para favorecer que haya más médicos y pediatras de Primaria: el incremento de plazas MIR, la convocatoria de un MIR específico para esta especialidad, la creación de la especialidad de medicina de urgencias o la eliminación de las tasas de reposición.

"GALIZA NO ES EL NOMBRE DE GALICIA"

Pontón ha arrancado su pregunta con un recurso que ha provocado una reacción molesta de Feijóo: la afirmación de que una búsqueda rápida en Google sobre los problemas sanitarios de "Galiza" ofrecía más de un millón de resultados.

"Eso es porque busca Galiza en vez de Galicia", ha replicado el mandatario autonómico, quien ha esgrimido que "Galiza no es el nombre de Galicia".

Durante su debate con Pontón, el presidente, quien previamente había recordado que él ya acudía al Parlamento en los 90 como alto de la Xunta, subrayó que la nacionalista cumplirá "18 años como diputada en febrero". Pontón le había echado en cara previamente "su soberbia" y "falta de propuestas".