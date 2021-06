La Xunta ratifica que solo podrá haber hogueras de San Juan en el ámbito privado

Abel Caballero anuncia la suspensión de las fogatas en Vigo, al mantenerse la prohibición en espacios públicos

VIGO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha ratificado este jueves que no podrán celebrarse hogueras en la noche del 23 al 24 de junio, festividad de San Juan, en espacios públicos, una medida que se enmarca dentro de la prohibición de celebrar "fiestas, verbenas y otros eventos populares", recogida en la orden publicada el pasado 28 de mayo. No obstante, sí están permitidas las hogueras organizadas por particulares en espacios privados.

Fuentes de Sanidade han matizado que, aunque no están prohibidas las hogueras en domicilios particulares, se deben respetar las normas de prevención antiCovid, como distancia social y uso de mascarilla, y se recomienda que no se supere el número de 15 personas reunidas en exterior y de 6 si es en interior.

Con respecto a los espacios públicos, donde hay más posibilidad de que se produzcan concentraciones de personas, sigue vigente la prohibición de organizar eventos y fiestas populares. De hecho, todavía está pendiente de realizarse la 'prueba piloto' para las verbenas, que tendrá lugar este sábado, mientras estos eventos lúdicos siguen suspendidos.

"No están permitidas las fiestas, verbenas y eventos populares, ya que estamos en pandemia. Todo lo que sean por lo tanto fiestas, verbenas y eventos populares no se pueden celebrar, ya que suponen un riesgo de aglomeración y por lo tanto un riesgo para la salud pública", han afirmado las fuentes de Sanidade.

El pasado 30 de mayo, en una entrevista en la Radio Galega, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, aventuró que podrían celebrarse hogueras de San Juan en formato reducido, si los ayuntamientos las autorizaban, aunque no concretó en qué espacios.

La mayor parte de municipios optaron por la prudencia y, en vista de que la norma en vigor no se había modificado, descartaron las fogatas en espacios públicos, aunque elevaron, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), una consulta para aclarar cómo y con qué medidas se podría celebrar la tradicional noche de San Juan.

La excepción la constituyó el Ayuntamiento de Vigo que, a la vista de las declaraciones del conselleiro, anunció dos días después, el 1 de junio, que autorizaría la hogueras en espacios públicos, aunque solo hasta medianoche, con uso obligatorio de mascarillas y sin comer ni beber, tal y como dijo el alcalde, Abel Caballero, en rueda de prensa.

Tras recibir la aclaración por parte de Sanidade, la Fegamp ha trasladado a los ayuntamientos y a través de redes sociales que "la celebración de hogueras de San Juan en espacios públicos no se podría realizar, atendiendo a lo que viene establecido en la orden de 28 de mayo de 2021", ya que sigue en vigor la prohibición de eventos populares.

SUSPENDIDAS LAS HOGUERAS EN VIGO

Dado que no se ha modificado la orden del 28 de mayo al respecto de ese tipo de eventos, el alcalde de Vigo ha anunciado este jueves que la ciudad no tendrá hogueras de San Juan en espacios públicos. Así, aunque inicialmente afirmó que "ahora la Xunta las prohíbe", a preguntas de los medios ha matizado que el motivo de la suspensión es que no se derogó la prohibición de las celebraciones populares en la calle.

"Nosotros queremos celebrarlas, pero no se puede", ha aseverado el regidor, que se ha remitido a las palabras del conselleiro de Cultura a finales de mayo. En aquel momento, ha recordado, la Xunta "dijo que podría haber hogueras en formato reducido, si las autorizaban los ayuntamientos" y ha recalcado que, en Vigo, en su situación sanitaria, podrían celebrarse, aunque "la Xunta lo prohíbe" y, por tanto, quedan suspendidas.

Cuestionado acerca de las declaraciones del alcalde, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que "no es sorprendente" que el alcalde de Vigo haga este tipo de acusaciones. Asimismo, tras remitirse a las indicaciones del comité clínico, ha expresado su "sorpresa" por que "haya gente que no sepa que aún estamos en pandemia".