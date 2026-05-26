La Xunta recibe 10 ofertas para construir 152 nuevas viviendas públicas en Garabolos, Lugo, licitadas por 26,5 millones

LUGO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha recibido un total de 10 ofertas para construir 152 nuevas viviendas públicas en el barrio de Garabolos, en Lugo, licitadas por un presupuesto de 26,5 millones.

Así lo ha señalado este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, en una visita a Lugo, de la que ha informado la Xunta en un comunicado.

En su visita, Allegue ha puesto en valor esta nueva promoción, que abarcará más de 23.000 metros cuadrados de superficie construida, con un inmueble de bajo, 8 alturas y bajo cubierta. Serán hogares de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, "para todo tipo de familias que llenarán este barrio". La promoción contará con servicios, comunicaciones internas y será, como ha destacado la conselleira, "un inmueble integrado en el entorno, y relacionado con el espacio próximo".

La titular de Vivienda ha indicado que se agilizará la adjudicación de los trabajos y el objetivo es que las viviendas sean una realidad en 2028.

La conselleira ha subrayado la apuesta de la Xunta por la vivienda en Lugo, una ciudad en la que están en marcha más de 600 viviendas públicas, la mayor parte de ellas en Garabolos, donde están en obras 146 futuros hogares.

En este momento, están también en licitación las obras de otras 59 viviendas en Paradai, en terrenos alcanzados en una permuta con el Ayuntamiento y que supondrán una inversión de 11Meuro de fondos propios autonómicos. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 29 de junio.

NUEVAS MEDIDAS

La conselleira ha recordado las nuevas medidas de la Xunta para facilitar que más familias puedan acceder a la vivienda protegida, como el incremento del umbral de renta a 4 veces el IPREM (4,5 para familias numerosas) y la reserva del 30% en las viviendas destinadas a la venta para personas de 36 a 45 años con hijos a cargo.

Esta se suma a la reserva de al menos el 25% de las nuevas viviendas públicas destinadas a la venta y el 40% al alquiler para menores de 36 años.