La Xunta recupera la fuente de la Casa de la Inquisición de Salvaterra para su impulso turístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha comprobado este miércoles los trabajos de recuperación de la fuente de la Casa de la Inquisición, ubicada en la parroquia de San Miguel de Corzáns de Salvaterra de Miño, para ponerla en valor turístico.

La actuación, que se desarrolló gracias a un convenio firmado entre Turismo de Galicia y el ayuntamiento de este municipio pontevedrñes, consistió en la limpieza y rehabilitación del conjunto, que presentaba "una considerable colonización vegetan con desprendimientos de piezas de cantería y pérdida de verticalidad".

El director de Turismo de Galicia ha enmarcado esta actuación en la estrategia de puesta en valor y recuperación del patrimonio arquitectónico cultural para otorgarle usos turísticos.