La Xunta remite a Renfe las quejas por la reducción de servicios este lunes en Galicia al ser festivo en Madrid

El director xeral de Mobilidade traslada la "situación continuada de retrasos" y la "insuficiente oferta" de plazas y frecuencias en la Comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta se ha puesto en contacto con Renfe y Adif para remitirles las quejas de dos plataformas de usuarios de tren --la Asociación de Usuarios de Media Distancia y Perder o Tren-- acerca de la reducción de determinados servicios en Galicia este lunes, 20 de marzo, porque es día festivo en Madrid.

En concreto, ha sido el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, el que se ha puesto en contacto a través de sendos correos electrónicos enviados a responsables de ambas entidades públicas para hacerles conocedores de la supresión de hasta seis servicios de Avant y Alvia que operan entre A Coruña y Ourense, pero que también llegan o vienen de la capital española.

"Desde el Gobierno gallego no podemos entender que unos servicios que no solo sirven a la Comunidad de Madrid se suspendan cuando no es festivo en el resto de los territorios servidos. Supresión a la que evidentemente nos oponemos", manifiesta el responsable de la Xunta, quien solicita la "urgente recuperación" de estos servicios "o de unos que al menos atiendan los tráficos internos en Galicia".

Asimismo, se hace eco de otra queja de las plataformas de usuarios con respecto a la "situación continuada de retrasos en las primeras circulaciones" del día, lo que "sumados a una insuficiente oferta en número de plazas y frecuencias" suponen "tensiones y sanción" en los centros de trabajo y estudios.

Por ello, Ignacio Maestro solicita al representante de Renfe que tenga en consideración esta nueva queja que llegó a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y responda a la misma. También le pide que le informe sobre "las medidas activas" que la operadora "esté aplicando o tenga previsto implementar para subsanar los problemas descritos y mejorar la información a los usuarios".

QUEJAS DE LOS USUARIOS

El grueso de las quejas expresadas por las plataformas Perder o Tren y Media Distancia Galicia a través de un escrito de su portavoz, Iria Méndez, va dirigido a estos retrasos --el último, el ocurrido en la mañana del miércoles con una demora de más de una hora entre Vigo y A Coruña-- y a la "insuficiente" oferta en los primeros servicios del día.

"No vemos de parte de Adif o Renfe acciones efectivas para subsanar las causas solucionables y cumplir los tiempos de viaje comprometidos", señala Méndez, al tiempo que lamenta que ambas empresas públicas "no tienen capacidad de informar adecuadamente" ni de "gestionar incidencias rutinarias".

"No podemos llegar tarde a los trabajos cada día, sean 20 miutos o dos horas, sin que se tomen medidas efectivas para que ambas empresas dejen de maltratarnos y de decir públicamente que son 'incidencias puntuales' cuando acontecen a diario y tenemos pruebas de las alteraciones de los registros de llegada de los trenes en beneficio de la operadora, gravísimo en sí mismo y gravísimo porque limitas nuestras posibilidades de reclamación", subraya la portavoz.